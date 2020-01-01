Кулеба заявил о новом срыве "авиационного безвиза"

В документе от 2013 года есть ссылка на документы Еврокомиссии, которые уже не существуют, поэтому это нужно исправить, пояснил глава МИД.

Украина и Евросоюз не подпишут в начале марта соглашение об открытом авиапространстве, известное также как соглашение об "открытом небе" или "авиационный безвиз". Причина в том, что документ требует дополнительного технического согласования. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой, сообщает Укринформ в понедельник, 22 февраля.

По словам министра, в документе от 2013 года есть ссылка на документы Еврокомиссии, которые уже не существуют, поэтому это нужно исправить.

"Нет, еще нельзя (ожидать подписания в начале марта – ред.). Это совершенно абсурдная история о юристах Европейской комиссии... Решили, все радостно аплодировали, понеслись вперед на подписание, и в последний момент оказалось, что этот договор так давно, с 2013 года, лежал и ждал подписания, что там в тексте зашиты ссылки на документы Европейской комиссии, директивы, которые уже не существуют. Они не могут подписывать то, что не существует. А просто так удалить – это изменение текста", – пояснил Кулеба.

Министр добавил, что его родственники в Полтавской области в подобных случаях говорят, что "как-то неудобно получилось".

"Вот это именно то, что сказали в Европейском Союзе: "Простите, то неудобно получилось, но мы обязательно подпишем". Я уже махнул на них рукой, говорю: "Ладно, давайте уже, потому что это уже просто смешно", – отметил глава МИД.

Напомним, соглашение об открытом авиапространстве до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара. Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, но на октябрьском саммите Украина-ЕС Брюссель снова перенес это подписание, ссылаясь на незавершенный процесс "развода" с Лондоном.

Позже планировалось, что соглашение об "авиационном безвизе" подпишут в марте во время визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину.

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