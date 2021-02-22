Телефонов нет? Зачем Шмыгаль "наехал" на Уруского

Премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал объяснений от вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского из-з его фото рядом с Рамзаном Кадыровым.

Шмыгалю не понравился порядок размещения гостей на оружейной выставке в ОАЭ Лига.net

В украинской политике разыгралась настоящая драма. Премьер-министр Денис Шмыгаль решил спросить у вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, почему того запечатлели рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Причем спросить решил публично, в Facebook, разместив соответствующее фото.

С каких пор украинские чиновники выясняют отношения в соцсетях, причем по таким пустяковым поводам?

Корреспондент.net собрал всю информацию о скандале.

Шмыгаль требующий

Премьер Шмыгаль разместил фото Уруского рядом с Кадыровым на своей странице в соцсети, подписав ее - “требую объяснений”.

Фото было сделано на открытии военно-технической выставки IDEX-2021 в ОАЭ.

На церемонии открытия выставки к наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммаду бин Заиду Аль Нахайяну присоединился Кадыров, президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер-министр Украины Олег Уруский и генерал Мохамед Хамдан Дагло.

Уруский объясняющий

Уруский ответил, что на военно-технической выставке в ОАЭ не имел личных контактов с Кадыровым, но и "шарахаться" от представителей страны-агрессора не намерен.

Вице-премьер подчеркнул, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке.

На фото, розміщеному на сторінці у Facebook Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля, - офіційна церемонія відкриття... Опубликовано Олег Уруський Понедельник, 22 февраля 2021 г.

По словам Уруского, украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

"Вместе с тем, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р. Кадыров. Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - подчеркнул вице-премьер.

Кадыров незнающий

Отреагировал на скандал внутри украинского правительство и сам Кадыров, появление которого рядом с Уруским так взволновало Шмыгаля. Кадыров заявили, что понятия не имел, кто такой Олег Уруский, а посему спокойно ходил с ним рядом на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам Кадырова, "вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца", и только украинские чиновники, которые не способны трезво мыслить, могли устроить "грандиозный скандал" из-за снимка, на котором рядом со Кадыровым запечатлён Уруский.

"Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе", - добавил чеченец.

Коммуникационный провал

В Украине Шмыгаля раскритиковали за форму коммуникации внутри правительства.

“Дайте кто-то номер телефона Уруского господину Шмыгалю. Потому что господин премьер пишет сразу посты с фото о членами своего правительства, не разбираясь”, - отметил нардеп от провластной партии Слуга Народа Александр Качура.

По мнению экспертов, Шмыгаль с публикацией фото действовал не просто так. В Верховной Раде давно уже пытаются собрать голоса за отставку Уруского, но пока безуспешно. Возможно, скандал рассматривали, как еще один повод для увольнения. Хотя есть мнение, что таким образом попытались подставить самого премьера, потому что именно он в итоге предстал в самом нелицеприятном свете в этой истории.