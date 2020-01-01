Житель Винницы угрожал врачам пистолетом в больнице

Экипаж батальона патрульной службы полиции особого назначения Винница задержал вооруженного правонарушителя.

В одном из медицинских учреждений Винницы задержали мужчину, который угрожал оружием врачам. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 22 февраля.

Так, около 16:00 в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение от работника диагностического центра о том, что один из посетителей ведет себя агрессивно и угрожает медикам оружием.

На вызов прибыл экипаж батальона патрульной службы полиции особого назначения Винница и задержал вооруженного правонарушителя. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 39-летний житель города. У задержанного изъяли предмет, похожий на пистолет, и нож.

Начато уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). За такое преступление предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Ранее в феврале в Виннице мужчина угрожал взорвать магазин сладостей на улице Николая Оводова. После введения в действие полицейской спецоперации Гром злоумышленника задержали.

Также сообщалось, что в Виннице правоохранители задержали злоумышленника, который взял в заложники свою семью и угрожал взорвать гранаты в квартире жилого дома.

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