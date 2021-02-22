На Буковине закрывают школы и ограничивают работу общепита

Власти области решили ужесточить карантинные меры из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19.

В Черновицкой области ужесточают карантин из-за усугубления эпидемии коронавируса. Соответствующее решение приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС, сообщает Черновицкая ОГА в понедельник, 22 февраля.

Новые ограничения вступят в сиду уже 23 февраля. В частности, учреждения образования перейдут на дистанционную форму обучения, внешкольные кружки и игровые зоны в торговых центрах тоже будут закрыты. Заведения общепита смогут работать только до 20:00.

"Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения COVID-19", - заявил глава ОГА Сергей Осачук.

Отмечатеся, что в больницах Черновицкой области по состоянию на сегодня находится максимальное количество пациентов - 1113. Коечный фонд заполнен почти на 63%.

"На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд на 120 коек. На этой неделе планируется развернуть еще 500, из них 120 уже сегодня добавили. Мы заботимся о том, чтобы каждый пациент имел доступ к кислородной дотации. Параллельно с этим формируем дополнительные резервы медиков, которые будут лечить больных коронавирусом", - добавил Осачук.

Напомним, что в Украине более 1,3 млн случаев COVID. За минувшие сутки госпитализировали почти полторы тысячи больных с коронавирусом, скончалось 53 пациента.

Также сообщалось, что Украина получит 15 млн доз Novavax. Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что договорился о дополнительных пяти тысячах доз вакцин американской компании Novavax, однако поставки будут не ранее июля.

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