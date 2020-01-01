Стало известно имя убитого в зоне ООС военного

Сергей Петраускас (позывной Ящур) отправился на Донбасс в марте 2014 года по собственному желанию.

На Донбассе в результате обстрела со стороны сепаратистов погиб старший солдат, 43-летний житель Черниговской области Сергей Петраускас. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщила пресс-служба регионального военного комиссариата в Facebook.

Указано, что военнослужащий Петраускас - уроженец Ичнянского района - в октябре прошлого года по собственному желанию перевелся для дальнейшего прохождения службы в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев.

По данным СМИ, защитник (позывной Ящур) отправился на Донбасс в марте 2014 года по собственному желанию, был участником обороны Луганского аэропорта в том же году. Также Сергей Петраускас возглавлял Союз участников боевых действий АТО Ичнянского района.

У него остались жена и трое детей.

Напомним, сегодня под Авдеевкой Донецкой области после двух выстрелов из ручного противотанкового гранатомета со стороны противника были ранены два украинских военнослужащих, один из них - смертельно.

ООН обновила данные по погибшим на Донбассе

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