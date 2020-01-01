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Убийство в Харькове: полиция задержала подозреваемого

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Стрелка обнаружили за пределами города. В случае подтверждения вины ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы.
Подозреваемого задержали спустя несколько часов после убийства
Подозреваемого задержали спустя несколько часов после убийства
hk.npu.gov.ua

Под Харьковом правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который подозревается в убийстве харьковчанина посреди улицы вечером накануне. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в регионе.

"За пределами Харькова мужчина был задержан. В настоящее время он доставлен в Харьковское районное управление полиции №3 для проведения дальнейших следственных действий. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления", - указано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленнику, в случае подтверждения вины, грозит от семи до 15 лет заключения.

Напомним, 40-летний мужчина был убит около 20:00 на улице Отакара Яроша в Шевченковском районе Харькова. Для задержания причастных к преступлению лиц вводилась в действие полицейская операция Сирена.

Ранее стала известна личность пешехода, убитого водителем-таксистом в центре Киева.

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Теги: Харьков, убийство, задержание, Стрелок, подозреваемые, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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