Убийство в Харькове: полиция задержала подозреваемого

Стрелка обнаружили за пределами города. В случае подтверждения вины ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Под Харьковом правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который подозревается в убийстве харьковчанина посреди улицы вечером накануне. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в регионе.

"За пределами Харькова мужчина был задержан. В настоящее время он доставлен в Харьковское районное управление полиции №3 для проведения дальнейших следственных действий. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления", - указано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленнику, в случае подтверждения вины, грозит от семи до 15 лет заключения.

Напомним, 40-летний мужчина был убит около 20:00 на улице Отакара Яроша в Шевченковском районе Харькова. Для задержания причастных к преступлению лиц вводилась в действие полицейская операция Сирена.

Ранее стала известна личность пешехода, убитого водителем-таксистом в центре Киева.

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