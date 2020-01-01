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На Донбассе трое военных погибли при пожаре

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Пожар возник утром в субботу в одном из подразделений 58-ой отдельной мотопехотной бригады.
В результате пожара в блиндаже погибли украинские военные
В результате пожара в блиндаже погибли украинские военные
newsonline24

В зоне ООС тела двоих украинских военнослужащих 58-й ОМПБр были обнаружены при разборке конструкции блиндажа, в котором три дня назад случился пожар. Об этом говорится в сообщении бригады, опубликованном вечером в понедельник, 22 февраля, в Facebook.

При этом еще один защитник получил в огне 90% ожогов тела и был доставлен в ожоговый центр. Однако ему не удалось выжить, военный умер накануне.

Отмечается, что личности погибших воинов будут установлены после проведения ДНК-экспертизы.

Данные о происшествии внесены в ЕРДР, военная служба правопорядка Вооруженных сил проводит проверку.

Напомним, в понедельник под Авдеевкой Донецкой области в результате обстрела сепаратистами из ручного противотанкового гранатомета погиб старший солдат Сергей Петраускас. Ему было 43 года.

Сепаратисты дистанционно минировали позиции ВСУ

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Теги: пожар, жертвы, донбасс, военные, военнослужащие, Операция объединенных сил, ООС
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Источник: korrespondent.net

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