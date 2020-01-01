Одесситка жестоко расправилась с котом за то, что он поцарапал ей руку

Женщина выбросила животное из десятого этажа. Когда увидела, что кот еще жив, взяла нож, вышла на улицу и добила его.

Одесские правоохранители открыли уголовное дело в отношении 57-летней женщины, которая жестоко убила своего кота. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленница проживала в многоэтажном доме на Десантном бульваре со своим питомцем. Об убийстве животного сообщила в полицию местная жительница, ставшая свидетелем произошедшего.

Полицейским на месте удалось установить, что кот поцарапал хозяйке руку, из-за чего та выбросила его из десятого этажа. Однако женщина увидела, что животное не умерло. Тогда она взяла нож, вышла на улицу, добила кота и выбросила его в мусорный бак.

Тело кота отправлено на экспертизу. В отношении злоумышленницы начато уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ч.1 ст.299 УК).

Ей грозит наказание в виде штрафа от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее в Житомирской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в живодерстве. По данным полиции, злоумышленник убивал собак, а затем ел их.

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