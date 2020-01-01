Власти ФРГ выделят 10 млн евро для семей Донбасса

Средства будут направлены на развитие инклюзивного образования в регионе, а также на обеспечение доступа жителей к чистой воде.

Правительство Германии предоставит 10 миллионов евро помощи на развитие соцуслуг и для борьбы с пандемией коронавируса жителям Донбасса. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщила пресс-служба Посольства Германии в Украине.

"Правительство Германии через Германский банк развития (KfW) выделит финансирование в размере 10 млн евро, что является частью проекта Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Содействие развитию социальных услуг на Востоке Украины на фоне пандемии COVID-19", - указано в сообщении.

Отмечается, что проект охватит около 500 тысяч жителей региона в 12 пилотных громадах.

"Основное внимание проекта уделяется инклюзивному образованию, стабильному доступу к чистой воде и общественной активности молодежи. Будет также улучшено физическую доступность учебных заведений. Все это в комплексе будет способствовать социальной сплоченности и благополучию семей в громадах, пострадавших от конфликта", - отметили в посольстве.

По слова посла Германии в Украине Анки Фельдгузен, власти Германии становятся партнером для областей Украины, чьи силы отбирают вооруженный конфликт и последствия пандемии.

Как сообщалось, Германия также выделит Украине 13,1 миллиона евро на модернизацию больниц, закупки современного базового медоборудования и оборудования для диагностики и лечения коронавируса.

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