Бразилия начнет выпускать вакцину AstraZeneca
В Бразилии в первой половине 2021 года начнут производить вакцину против COVID-19. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает Xinhua.
Отмечается, что по договоренности о передаче технологий с британской фармацевтической компанией AstraZeneca Фонд Освальдо Круза сможет начать изготовление вакцины в Бразилии в апреле. Об этом заявил Марко Аурелио Кригер, вице-президент по производству и инноваций в области здравоохранения Фонда.
Он подчеркнул важность для Бразилии производства собственной вакцины против COVID-19 для уменьшения зависимости от других производителей на фоне высокого мирового спроса на вакцины.
"Это всегда было нашей целью. Применяя технологию производства по максимуму, мы надеемся достичь 100 процентного национального производства в первой половине этого года. Если бы мы сегодня хотели приобрести больше вакцин, мы бы не смогли. Время подумать о стратегическом производстве некоторых продуктов, поскольку мы наблюдали глобальную конкуренцию течение всей пандемии", - сказал Кригер.
По сообщению Кригера, во вторник Бразилия должна получить более двух миллионов доз вакцины AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что ВОЗ одобрила обе версии вакцины AstraZeneca, что открыло возможность применения в мировом масштабе обеих вакцин.
К слову сейчас в Украину доставляют вакцину AstraZeneca индийского производства под названием CoviShield.
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