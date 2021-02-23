Бразилия начнет выпускать вакцину AstraZeneca

Страна договорилась с компанией AstraZeneca о передаче технологии и надеется достичь 100 процентного национального производства в ближайшие месяцы.

В Бразилии в первой половине 2021 года начнут производить вакцину против COVID-19. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает Xinhua.

Отмечается, что по договоренности о передаче технологий с британской фармацевтической компанией AstraZeneca Фонд Освальдо Круза сможет начать изготовление вакцины в Бразилии в апреле. Об этом заявил Марко Аурелио Кригер, вице-президент по производству и инноваций в области здравоохранения Фонда.

Он подчеркнул важность для Бразилии производства собственной вакцины против COVID-19 для уменьшения зависимости от других производителей на фоне высокого мирового спроса на вакцины.

"Это всегда было нашей целью. Применяя технологию производства по максимуму, мы надеемся достичь 100 процентного национального производства в первой половине этого года. Если бы мы сегодня хотели приобрести больше вакцин, мы бы не смогли. Время подумать о стратегическом производстве некоторых продуктов, поскольку мы наблюдали глобальную конкуренцию течение всей пандемии", - сказал Кригер.

По сообщению Кригера, во вторник Бразилия должна получить более двух миллионов доз вакцины AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что ВОЗ одобрила обе версии вакцины AstraZeneca, что открыло возможность применения в мировом масштабе обеих вакцин.

К слову сейчас в Украину доставляют вакцину AstraZeneca индийского производства под названием CoviShield.

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