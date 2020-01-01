Главное 22 февраля: Пастор-педофил и Уруский на фото с Кадыровым

Подборка главных новостей за минувшие сутки.

Работницу "Укрпочты" уволили за русский язык и хамство

"Укрпочта" на основе жалобы посетителя уволила заместителя начальника одного из своих отделений в Кривом Роге. Её обвинили в нарушении закона о государственном языке, карантинных правил, а также в том, что она повышала голос на посетителей и ругалась.



СМИ узнали детали дела львовского пастора-педофила

Во Львовской области прокуратура расследует уголовные дела в отношении 47-летнего бывшего руководителя Молодежно-христианского общества "Дети Христа" Романа Московченко, которого обвиняют в развращении и изнасиловании несовершеннолетних девочек. В отношении него открыто 11 уголовных производств, которые насчитывают 147 эпизодов по факту половых преступлений, совершенных в отношении шести девочек в возрасте от 11 до 14 лет.



Шмыгаль требует от министра объяснений из-за фото с Кадыровым

Премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал объяснений от вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Глава правительства хочет знать, почему министр оказался на одном фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым во время посещения международной оружейной выставки IDEX-2021 в ОАЭ.



Выявили сомнительные знания: За что отстранили профессора Бильченко

У скандального профессора кафедры культурологии Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгении Бильченко, которую обвиняют в украинофобстве, выявили сомнительные знания. Ее отстранили от преподавания не только из-за критики языкового закона. Она давала студентам информацию, которая была неточной.



Кулеба удивился санкциям ЕС по делу Навального

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил удивление санкциям, которые ЕС готовит по делу Алексея Навального. Украина просила ввести их раньше из-за репрессий во временно оккупированном Крыму.