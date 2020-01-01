Обострение в зоне ООС: погибли двое украинских солдат

Ещё трое военнослужащих ранены.

За минувшие сутки, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб один украинский военнослужащий, сообщил в Facebook пресс-центр штаба ООС. С начала текущих суток погиб ещё один защитник Украины.

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Вчера пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ из противотанкового гранатомета возле шахты “Бутовка“. Двое украинских военнослужащих, находившихся на наблюдательном посту, получили ранения. Один из них в дальнейшем скончался. Ещё одного солдата ранили на другом направлении.

Сегодня на Светлодарском направлении в результате обстрела боевиков погиб ещё один украинский военнослужащий. Его товарища ранили. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

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Ранее стало известно, что 20 февраля на Донбассе во время пожара погибли два солдата 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского. Третий военнослужащий скончался позже в госпитале.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на действия оккупантов на Донбассе нужно отвечать зеркально. Он считает, что на каждый выстрел боевиков нужно отвечать выстрелом.