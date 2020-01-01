В Украине выявили более четырех тысяч новых случаев COVID

Продолжают болеть более 134 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 22 февраля, подтвердили 4 182 новых случая COVID-19. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Состояние здоровья 1 236 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в понедельник подтвердили в Ивано-Франковской (+716) и Черновицкой (+468) областях, а также в Киеве (+454), Винницкой (+243) и Закарпатской (+224) областях. Меньше всего – в Черниговской (+6), Херсонской (+8) и Кировоградской (+19) областях. Среди заболевших есть 252 ребенка и 219 медиков.

Украинские медики вчера провели 49 600 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 23 660. Всего с начала пандемии сделали 6 738 144 тестирования методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтвердили 1 311 844 случая СOVID-19. Выздоровели 1 151 777 человек (4 351 – за минувшие сутки), а 25 309 – умерли (153 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 134 758 человек.

Ранее стало известно, что в Украине появился первый мобильный COVID-госпиталь. Его развернули в Ивано-Франковской области.