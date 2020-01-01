Партию препарата привезут в страну во вторник, 23 февраля.

В Украине зарегистрировали первую COVID-вакцину. Речь идет об Oxford/AstraZeneca. Разрешение об экстренном применении прививки Минздрав выдал в понедельник, 22 февраля. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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Стоит отметить, что вакцина против коронавируса AstraZeneca ранее была одобрена не только в Украине, но и ВОЗ.

“Вчера Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения“, – сообщает пресс-служба министерства.

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Стоит отметить, что данный препарат изготовляется на мощностях Serum Institute, что в Индии. Он имеет торговое название Covishield. Соответственно именно эта вакцина была официально зарегистрирована, и именно она прибудет в Украину 23 февраля.

Как сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер на брифинге, самолет с прививкой прибудет в аэропорт “Борисполь“ в ближайшие несколько часов.

Ранее сообщалось, что в Украине появился первый мобильный госпиталь.