Освітній простір LIFTA.SPACE трансформує онлайн-освіту. Марафон transformACTION 2021: як це було

Масштабний безкоштовний онлайн-марафон NO LIMITS: transformACTION 2021, організований освітнім простором LIFTA.SPACE , відбувся в онлайн-просторі 15-21 лютого. Резонансна освітня подія об’єднала під гаслом трансформації 50 провідних спікерів з усього світу. Понад 56 годин трансляції, 80 000 активних слухачів, актуальні теми, що розкривають тренди та виклики сучасного світу — усе це лише початок потужної хвилі форматування онлайн-навчання.

Актуальність та значущість семиденної події підкреслюється вражаючим відгуком аудиторії:

Таке органічне залучення свідчить про зацікавленість серед людей в альтернативному підході до безперервного навчання та саморозвитку. Марафон transformACTION 2021 виявився актуальним та відгукнувся у серцях десятків тисяч глядачів.

Зі слухачами спілкувалися Девід Лінч, Джим Багнола, Девід Аллен, Харіш Натараджан, Дмитро Деркач, Михайло Царьов, Анна Гончарова, Євген Таллер, Дмитро Карпачов, Ольга Яцина, Катерина Серебрянська, Katya Chilly. Експерти з різних сфер та з унікальним досвідом транслювали спільну для всіх думку: гнучкість, постійний професійний та особистісний розвиток — основний тренд десятиліття.

«У світі майбутнього навряд чи збережеться тенденція залишатися працювати на одному місці. Ми вимушені постійно змінювати навички та опановувати щось нове протягом життя. Не усім нашим планам та прогнозам дано здійснитися, тому постійне навчання набуває неймовірної цінності. Що довше триває техно-революція, тим важливіше для нас отримувати нові знання», - підкреслив у своїй доповіді Харіш Натараджан, голова Economic Risk у AKE International, перша людина, що перемогла в дебатах зі штучним інтелектом IBM.

Мотивуюче гасло NO LIMITS протягом івенту перетворилося на дійсність: вона втілюється з кожним новим кроком освітнього простору LIFTA.SPACE.

Фундамент принципово нових стосунків між слухачами та «носіями знань та навичок» було закладено. І на ньому вже активно будується новий простір LIFTA.SPACE — справжня освітня екосистема, революційна культура обміну досвідом, навичками і поглядами.

Команда освітнього проекту створює не позачерговий сайт: наразі формується простір, основними характеристиками якого будуть зручність, доступність, простота та гармонійність. Ці принципи торкатимуться усіх аспектів роботи проекту: від функціоналу платформи до ключових цінностей в комунікаціях.

«Світ змінюється, адже змінюємося в ньому ми — це суть глобальної трансформації нової ери. Сьогоднішнє покоління змінює підхід до особистого розвитку і росту. Необхідність змін стає очевидною кожному.

Наша ціль — не просто створити унікальний простір для самореалізації і саморозвитку кожного, допомагати досліджувати нові можливості для зростання і долати внутрішні і зовнішні бар’єри, а змінити в цілому підхід та культуру недосконалої системи освіти і розвитку сьогодення.

Ми — проект нового покоління, що стирає всі зайві бар’єри. Тому, що можливо — все», — підвела підсумки засновниця та візіонер проекту LIFTA.SPACE Ірина Курочкіна.

Наразі на сайті простору вже доступні різноманітні курси та інтенсиви, що розпочнуться уже з наступного тижня.

LIFTA.SPACE — новий digital-простір росту, розвитку та надбання професійних та особистісних якостей. Проект — більше, ніж база знань. Це — екосистема, в якій кожен може набувати, обмінюватися та реалізовувати професійний досвід. Комплексний підхід до комплексного розвитку людини.



Ірина Курочкіна — засновник і керуючий директор Lifta.Space.



Засновник і екс-СЕО міжнародного маркетингового агентства Digital Chain (DC). 10 років досвіду у створенні та управлінні проектами.

Експерт з комплексних маркетингових комунікацій — понад 17 років досвіду. Понад 16К реалізованих проектів, 200 + комплексних креативних платформ, 200+ міжнародних спонсорських комплексних розробок.