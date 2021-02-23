При выезде из Крыма арестован активист "крымской весны"

Мужчина имеет награды от оккупантов за верную службу.

СБУ задержала активиста так называемой “крымской весны“, который помогал оккупантам захватывать Крым. Коллаборанта поймали при въезде на основную территорию Украины со стороны оккупированного полуострова. Об этом информирует пресс-центру Службы безопасности Украины.

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По данным СБУ, весной 2014 года мужчина по своей инициативе присоединился к организации “Автоканал Севастополя“, вместе с которой помогал России захватывать полуостров. Помимо этого в составе группировки “Самооборона Крыма“ данный гражданин работал наблюдателем во время так называемых выборов оккупационного “парламента Республики Крым“. При этом он подстрекал крымчан участвовать в незаконном голосовании.

“Служба располагает доказательствами, что подозреваемый был награжден российской оккупационной администрацией медалью “В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019“, - сообщили в СБУ.

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Ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В настоящее время гражданину сообщено о подозрении, суд назначил ему содержание под стражей на время следствия.

Напомним, хакеры РФ атакуют украинскую Сеть, в СНБО сообщили о новом механизме. Страдают сайты государственных учреждений и стратегических предприятий.