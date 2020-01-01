Трем экс-руководителям "ПриватБанка" сообщили о подозрении

Их подозревают в растрате 136 млн гривен.

Трем бывшим руководителям “ПриватБанка“ сообщили о подозрении в растрате чужого имущества на 136 млн гривен. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В частности, в совершении преступления подозревают бывшего главу правления “ПриватБанка“, его заместителя и начальника департамента финансового менеджмента.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Следствие установило, что подозреваемые в декабре 2016 года, осознавая, что скоро “ПриватБанк“ национализируют, противоправно начислили и выплатили дополнительное вознаграждение - индексированную комиссию в связи с ростом курса гривны к доллару в пользу связанного с банком юридического лица по депозитным договорам. Но выплата такой комиссии по депозитным договорам и дополнительным соглашениям к ним не предусматривалась.

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Таким образом, подозреваемые нанесли убытки в размере 136 млн гривен. Следствие продолжается.

Напомним, вчера, 22 февраля, в международном аэропорту “Борисполь“ экстренно посадили частный самолет, на борту которого находился бывший заместитель главы правления “ПриватБанка“. Он намеревался улететь в Австрию.