Активисту Стерненко дали 7 лет тюрьмы

Мужчину признали виновным в похищении и пытках человека.

Одесский суд вынес приговор активисту и экс-лидеру местного “Правого сектора“ Сергею Стерненко. Его приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Подробности стали известны из трансляции заседания суда.

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Так, Стерненко признали виновным в похищении и пытках человека. Кроме лишения свободы суд принял решение о конфискации половины имущества активиста. Под стражу его возьмут в зале суда. Примечательно, что перед заседанием туда не пускали свободных слушателей.

Стоит также отметить, как сообщал адвокат Стерненко Маси Найем, активиста обвиняли в “ношении огнестрельного оружия“, “незаконном лишении свободы или похищении человека“, а также в “нападении с целью завладения чужим имуществом“.

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Самой большой санкцией было лишение свободы на срок от 7 до 10 лет и конфискация имущества. Прокуратура просила осудить Стерненко на 8 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что при выезде из временно оккупированного Крыма был арестован активист “крымской весны“.