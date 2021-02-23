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Активисту Стерненко дали 7 лет тюрьмы

Комментариев: 7
Мужчину признали виновным в похищении и пытках человека.
Активисту Стерненко дали 7 лет тюрьмы
Активисту Стерненко дали 7 лет тюрьмы
УНИАН

Одесский суд вынес приговор активисту и экс-лидеру местного “Правого сектора“ Сергею Стерненко. Его приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Подробности стали известны из трансляции заседания суда.

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Так, Стерненко признали виновным в похищении и пытках человека. Кроме лишения свободы суд принял решение о конфискации половины имущества активиста. Под стражу его возьмут в зале суда. Примечательно, что перед заседанием туда не пускали свободных слушателей.

Стоит также отметить, как сообщал адвокат Стерненко Маси Найем, активиста обвиняли в “ношении огнестрельного оружия“, “незаконном лишении свободы или похищении человека“, а также в “нападении с целью завладения чужим имуществом“.

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Самой большой санкцией было лишение свободы на срок от 7 до 10 лет и конфискация имущества. Прокуратура просила осудить Стерненко на 8 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что при выезде из временно оккупированного Крыма был арестован активист “крымской весны“.

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Теги: суд, приговор, Одесса, Правый сектор, Сергей Стерненко, похищение
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Комментариев (7)
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MNI1957    23.02.2021, 13:06
Оценка:  -1
MNI1957
может в тюрьме найдутся те,что его совестт замучает
shk67    23.02.2021, 13:04
Оценка:  -2
shk67
Сьогодні в 20-00 на Банковій!
ZaPetra    23.02.2021, 13:01
Оценка:  -24
ZaPetra
А нацики говорили что Шария посадят, а посадили Стерненко ))) От ганьба, да бандеры ? )
Slevin47    23.02.2021, 12:51
Оценка:  0
Slevin47
Надо вообще было дать пожизненное этому уроду!
LERMI_    23.02.2021, 12:37
Оценка:  -4
LERMI_
судді по цій справі епічні довбойо.би, вони б краще справу татарова із офісу президента так розслідували
Antishka_Muha    23.02.2021, 12:48
Оценка:  -22
Antishka_Muha
Епічні довбойоби впевнені, що зло може залишитися безкарним. Підміняють поняття під себе. Наприклад, активіст, зараз це значить активно збагачуваться за чужий рахунок.
Здравыйсмысл    23.02.2021, 12:19
Оценка:  -19
Здравыйсмысл
Наконец-то!
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