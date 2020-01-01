Экс-менеджера "Укрзализныци" подозревают в хищении 58,6 млн грн

Ему сообщили подозрение в совершении преступления.

Правоохранители сообщили бывшему топ-менеджеру “Укрзализныци“ о подозрении в хищении миллионов гривен бюджетных средств. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

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По версии досудебного следствия, подозреваемый привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо. У предприятия были необходимые производственные мощности. На самом деле работы фактически выполняли работники “Укрзализныци“ с использованием запасных частей неизвестного происхождения.

При этом ремонт делали в значительно меньших объемах, чем предусмотрено регламентом, и с нарушением технологического регламента.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов). По предварительной информации, государственному предприятию нанесли 58,6 млн гривен убытков.

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Ранее СБУ разоблачила в Николаеве преступную схему по ремонту двигателей для поездов “Укрзализныци“. Подрядчик в сговоре с чиновниками выполнил только косметический ремонт двигателей, присвоив 2,5 млн гривен.