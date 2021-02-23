Сторонники активиста блокировали автозак, чтобы не допустить отправку Стерненко в СИЗО.

Приговор Стерненко: Под зданием суда жгут шины и рвутся взрывпакеты

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Приговор Стерненко: Под зданием суда жгут шины и рвутся взрывпакеты

В Одессе произошли стычки сторонников активиста Сергея Стерненко с полицией. Как сообщает РБК-Украина, потасовка произошла возле здания суда, который ранее сегодня приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы.

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Отмечается, что столкновения произошли на заднем выходе из суда. Как пишет местное издание “Думская“, протестующие заблокировали выход из здания, чтобы не допустить вывоз Стерненко в СИЗО. Они жгут шины и применили взрывпакеты.

Тем не менее, правоохранителям удалось прорвать оцепление и вывезти осужденного в следственный изолятор.

Напомним, ранее сообщалось, что активисту Стерненко дали 7 лет тюрьмы. Мужчину признали виновным в похищении и пытках человека.