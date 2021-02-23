Государство получило первую партию прививки.

Зеленский высказался о начале COVID-вакцинации в Украине Офис президента / Facebook

Президент Владимир Зеленский высказался о начале COVID-вакцинации в Украине. Он заявил, что данный процесс начнется “как можно скорее“. Соответствующее сообщение появилось на странице главы государства в Twitter.

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Так, Зеленский отметил, что в Украину уже прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Страна получила 500 тыс доз медицинского препарата.

Президент поблагодарил партнеров из Индии за поддержку, и заявил, что Украина запустит процесс вакцинации как можно быстрее.

“Первые 500 тыс вакцин против COVID-19 прибыли в Украину. Благодарим индийских партнеров за поддержку. Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно вместе бороться с COVID“, – написал глава государства, прикрепив ролик с прибывшим препаратом.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021

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Стоит отметить, что 23 февраля, во вторник, около 11 часов в Украину была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca. Ее зарегистрировали для экстренного применения днем ранее, 22 февраля.

Ранее сообщалось, что за сутки в Украине выявили более 4 тыс новых COVID-случаев.