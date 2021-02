Президент Владимир Зеленский высказался о начале COVID-вакцинации в Украине. Он заявил, что данный процесс начнется “как можно скорее“. Соответствующее сообщение появилось на странице главы государства в Twitter.

Так, Зеленский отметил, что в Украину уже прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Страна получила 500 тыс доз медицинского препарата.

Президент поблагодарил партнеров из Индии за поддержку, и заявил, что Украина запустит процесс вакцинации как можно быстрее.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0