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Зеленский высказался о начале COVID-вакцинации в Украине

Комментариев: 1
Государство получило первую партию прививки.
Зеленский высказался о начале COVID-вакцинации в Украине
Зеленский высказался о начале COVID-вакцинации в Украине
Офис президента / Facebook

Президент Владимир Зеленский высказался о начале COVID-вакцинации в Украине. Он заявил, что данный процесс начнется “как можно скорее“. Соответствующее сообщение появилось на странице главы государства в Twitter.

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Так, Зеленский отметил, что в Украину уже прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Страна получила 500 тыс доз медицинского препарата.

Президент поблагодарил партнеров из Индии за поддержку, и заявил, что Украина запустит процесс вакцинации как можно быстрее.

“Первые 500 тыс вакцин против COVID-19 прибыли в Украину. Благодарим индийских партнеров за поддержку. Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно вместе бороться с COVID“, – написал глава государства, прикрепив ролик с прибывшим препаратом.

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Стоит отметить, что 23 февраля, во вторник, около 11 часов в Украину была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca. Ее зарегистрировали для экстренного применения днем ранее, 22 февраля.

Ранее сообщалось, что за сутки в Украине выявили более 4 тыс новых COVID-случаев.

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Теги: Владимир Зеленский, президент, вакцина, вакцинация, коронавирус, COVID-19
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    23.02.2021, 13:34
Оценка:  +1
Колишній-східняк
процесс начнется “как можно скорее“ - ?
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