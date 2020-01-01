Украинское изобретение контролирует здоровье в домах жителей США

Система контроля "здоровья" частных домов Shipshape, которую изобрел одессит Николай Седлецкий, уже функционирует во многих домохозяйствах Калифорнии, Джорджии, Алабамы и других штатов.

Здоровый дом

HomeHealth – идея, основанная на понятиях значительно более глубоких, чем чистота дома и его наполненность техникой и современными гаджетами. Это качественно новый подход к воплощению идеи “умных домов“, ведь это не про включение света хлопком в ладоши и не о роботах-пылесосах и других красивых “плюшках“.

“Здоровый дом, как и здоровый организм – это не декоративная косметика и красивая прическа. Это здоровые внутренние органы. В доме должно идеально работать отопление, насосы, откачка воды, канализация, увлажнение или высушивание воздуха, в нем должно быть легко дышать и приятно и безопасно находиться“, - говорит кофаундер Shipshape, эксперт в области, Николай Седлецкий. Он вместе с командой работает над проектом с 2019 года.

Принцип действия приложения – постоянный мониторинг состояния бытовой техники и внутридомовых коммуникаций с помощью подключенных к ним сенсорных датчиков. Благодаря вовремя собранным данным, которые передаются на смартфон хозяина в режиме реального времени, можно избежать многих проблем. Таких как протекание труб, избыток влаги в подвале, повышенная влажность или сухость воздуха в комнатах, завершение гарантийного срока эксплуатации устройств.

“В Штатах особой популярностью пользуются насосы, которые откачивают воду из подвалов домов в районах, где наводнения – это довольно регулярное и обычное явление, - рассказал Николай Седлецкий. - Преимуществом наших датчиков является то, что их можно интегрировать в уже имеющиеся коммуникации – не нужно переустанавливать оборудование, достаточно просто провести апгрейд уже имеющегося “.

Удачно изучить спрос американского рынка в определенной мере помогли партнеры украинцев – Алекс Лин и его брат Бекет Лин. Украинскую команду разработчиков дополнили еще один программист бэкенд профиля и дизайнер. Этой маленькой команде за короткий промежуток времени удалось создать качественный непростой продукт, что позволило ворваться на рынок в правильное время.

В 2020 году стартап получил приглашение принять участие в инвестиционном проекте на TechStars, где получил первое финансирование от венчурных инвесторов. В то же время, им удалось привлечь ресурсы из внешних источников и пока команда смогла получить более 2 миллионов долларов инвестиций.

Что было “до“?

До появления Shipshape на американском рынке, несколько подобную работу выполняли дилерские центры, которые, впрочем, не всегда могут гарантировать полный контроль над оборудованием.

В отличие от автоматизированных систем Shipshape, в обычных сервисах срабатывает человеческий фактор, - убеждены разработчики. Скажем, семья, только сделала дорогостоящий ремонт и установила современные осушители воздуха, потеряла большие средства из-за того, что специалисты по очистке ни разу не заменили в них фильтры. Благодаря же датчикам Shipshape, проблему можно было бы предотвратить еще на том этапе, когда она не была критической.

“Потратив 20 000 долларов на обновление системы и купив годовую подписку у дилера, семья все равно потеряла большие средства, ведь за два года осушители сломались, а из-за несвоевременной смены фильтров производитель отказался ремонтировать их по гарантии. После того, как они оформили подписку на Shipshape за 19 долларов в месяц, их дом – в безопасности “, - приводит пример, специалист Николай Седлецкий.

+ Энергоэффективность

Кроме комфортной и безопасной жизни в квартире, Shipshape – это и новый уровень сознательного использования энергетических ресурсов. Система информирует владельца, где в доме есть избыточные затраты энергии и какие из устройств потребляют лишнее, чтобы эти расходы можно было подкорректировать. Это можно сделать даже дистанционно, поскольку системой создается “цифровой двойник“ любого устройства в доме, который переносится в ваш смартфон.

В комплексе – вся система сенсоров и данных, которые они присылают через роутер на гаджеты хозяев, превращает дом в “цифровую крепость“, или “корабль“, который является вполне самодостаточным в плане эксплуатации и имеет сравнительно невысокую зависимость от внешних факторов.