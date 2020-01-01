Владимир Зеленский ветировал документ ранее, внеся свои предложения.

Рада приняла закон о госслужбе с президентскими правками УНИАН

Верховная Рада Украины во вторник, 23 февраля, приняла закон о госслужбе. Депутаты проголосовали за документ, который содержал правки и предложения президента Владимира Зеленского. Подробности прозвучали на заседании парламента.

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Парламентариями был принят проект закона №4531 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы“. Зеленский ветировал данный документ, внеся свои изменения.

Так, глава государства предлагал наделить заместителей министров полномочиями министров, когда данная должность не занята.

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Стоит отметить, что Рада приняла вариант закона на внеочередном заседании с президентскими правками.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский высказался о начале COVID-вакцинации в Украине, отметив, что этот процесс будет запущен как можно быстрее.