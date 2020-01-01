Пятерых налоговиков Киевщины заподозрили в хищении миллионов

Уголовное дело открыто сразу по нескольким статьям УК Украины.

Правоохранители сообщили пятерым сотрудникам одного из подразделений объединенной ГНИ Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Киевской области подозрение в незаконном отчислении из госбюджета более 3 млн гривен. Об этом проинформировал Офис генпрокурора.

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По версии досудебного следствия, подозреваемые в 2015-2019 годах под предлогом возврата излишне уплаченных денежных обязательств (пени по налогу на доходы физических лиц, единого налога и единого социального взноса), обеспечили незаконное перечисление из госбюджета на карточные счета подконтрольных лиц более 3 млн гривен. Были составлены соответствующие недостоверные официальные документы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 365, ст. 362 и ст. 366 УК Украины. Проведены обыски по месту работы и жительства действующих и бывших сотрудников Государственной налоговой службы в Киеве и Киевской области.

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Ранее трем бывшим руководителям "ПриватБанка" сообщили о подозрении в растрате чужого имущества на 136 млн гривен. В совершении преступления подозревают бывшего главу правления "ПриватБанка", его заместителя и начальника департамента финансового менеджмента.