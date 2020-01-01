Карпатские курорты ограничат работу из-за вспышки COVID
Из-за стремительного распространения коронавируса в Ивано-Франковской и соседней с ней областях принято решения внести ограничения в работу горнолыжных курортов. Об этом информирует пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
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Как сообщается, во время встречи губернатора Андрея Бойчука с руководством курорта “Буковель“, принято решение о закрытии для посещения кафе, баров и ресторанов на территории курорта. Также работа подъемников и другой инфраструктуры будет организована так, чтобы избегать скоплений людей. Будет ужесточен и масочный режим.
“В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19... Больше всего таких больных фиксируют в г. Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре. Именно здесь на протяжении новогодних и рождественских праздников были наибольшие скопления людей“, отметил глава области.
Напомним, ранее сообщалось, что власти считают горнолыжные курорты главным источником распространения коронавируса на Прикарпатье.