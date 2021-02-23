Кулеба сообщил о наращивании ядерного потенциала РФ в Крыму
Россия активно наращивает ядерный потенциал на территории временно оккупированного Крыма. Такое заявление на Конференции по разоружению сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
По его словам, наращивание Россией ядерного потенциала во временно оккупированном Крыму подрывает безъядерный статус украинского полуострова.
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Кулеба отметил, что гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности.
Он призвал участников Конференции рассматривать временную оккупацию Крымского полуострова и развязывание Россией военного конфликта в некоторых районах Донецкой и Луганской областей как угрозу российской военной экспансии на восток и юг Европы.
Ранее Украина подала ходатайство в Европейский суд по правам человека против России из-за продолжающейся практики “целенаправленных операций по ликвидации предполагаемых противников РФ“.