Кулеба сообщил о наращивании ядерного потенциала РФ в Крыму

Это подрывает безъядерный статус украинского полуострова.

Россия активно наращивает ядерный потенциал на территории временно оккупированного Крыма. Такое заявление на Конференции по разоружению сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, наращивание Россией ядерного потенциала во временно оккупированном Крыму подрывает безъядерный статус украинского полуострова.

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Кулеба отметил, что гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности.

Он призвал участников Конференции рассматривать временную оккупацию Крымского полуострова и развязывание Россией военного конфликта в некоторых районах Донецкой и Луганской областей как угрозу российской военной экспансии на восток и юг Европы.

Ранее Украина подала ходатайство в Европейский суд по правам человека против России из-за продолжающейся практики “целенаправленных операций по ликвидации предполагаемых противников РФ“.