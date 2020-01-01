Обыскали не тот дом: Семья отсудила 1 млн гривен у полиции

Спецназ ворвался в жилой дом и почти час держал хозяина под дулом автомата. Но адрес оказался не тот.

Государство Украина выплатит 1 млн гривен моральной компенсации адвокату и его жене, чей дом по ошибке обыскали работники полиции. Такое решение принял один из городских судов Днепра, решение которого опубликовано в Едином реестре судебных решений.

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Как следует из материалов суда, 26 июня 2020 года в 7 утра вооруженный спецназ полиции ворвался в частный дом. Попытки зайти внутрь мирно не предпринимались. Бойцы спецназа сломали ворота, разбили установленную во дворе видеокамеру и выбили входные двери.

Хозяина вытащили из душевой кабины и бросили на пол, применяя физическую силу. В итоге мужчина около 45 минут голым лежал на полу под прицелом автомата прежде, чем ему позволили надеть халат.

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В 9.30 следователь зачитал постановление суда, с чего официально начался обыск. Но хозяин сообщил, что полицейские ошиблись адресом дома и показал выписку из реестра недвижимости. Правоохранителей это не убедило и они продолжили обыск. Лишь через три часа, когда помощник адвоката привез оригинал документов на дом, обыск был прекращен и полицейские ушли. Как выяснилось, обыскивать должны были соседний дом.

Хозяева подали в суд, требуя компенсацию и жалуясь на цинизм и ненависть, с которой действовали полицейские. То, как они обходились с ним, адвокат приравнял к побоям, издевательствам и пыткам. С его слов, действия полицейских нанесли ему значительные душевные и физические страдания, унизили его достоинство.

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В полиции выплачивать компенсацию отказались. Служебного расследования по данному инциденту не проводилось.

В итоге суд удовлетворил требования истца и постановил взыскать в его пользу 1 млн гривен моральной компенсации, но отказался присудить 77 тысяч компенсации за поврежденное имущество, так как сумма ущерба была не доказана.

Напомним, в США мужчине сделали кесарево сечение. Мужчину с ожирением привезли в больницу и сделали анестезию из-за сильной боли. Потом ему сделали кесарево сечение и только через полчаса поняли, что у него сердечный приступ.