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В заповеднике Аскания-Нова погибли около 200 редких птиц

Комментариев: 1
Это уже второй подобный случай с начала 2021 года.
В заповеднике Аскания-Нова погибли около 200 редких птиц
В заповеднике Аскания-Нова погибли около 200 редких птиц
Госпотреблсужба / Facebook

В известном биосферном заповеднике Аскания-Нова, что в Херсонской области, погибли около 200 птиц. Среди них есть редкие животные из Красной книги. Об этом сообщила пресс-служба областной Госпотреблсужбы.

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Так, на территории дендропарка и озер зоопарка во вторник, 23 февраля, было обнаружено 187 мертвых птиц. В их число входят 42 галки, 75 грачей, 32 утки огарь, из Красной книги, а также 38 крякв.

В данный момент специалисты проводят расследование, чтобы выяснить причину гибели животных.

Фото найденных в озере птиц
Фото найденных в озере птиц
Госпотреблсужба / Facebook

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Стоит отметить, что массовая гибель птиц в заповеднике Аскания-Нова с начала 2021 года фиксируется уже второй раз. Так, в январе были найдены мертвыми 185 серых журавлей, внесенных в Красную книгу Украины.

Полиции удалось выяснить, что тогда птицы съели отравленное зерно.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии на берег выбросились 49 черных дельфинов. Часть из них спасти не удалось

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Теги: заповедник, животные, смерть, Красная книга, Аскания-Нова, птицы
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    23.02.2021, 15:25
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Грачи и кряквы даже в Киеве не редкость.
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