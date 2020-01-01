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Во Львове "Нацкорпус" подрался с полицией из-за Медведчука

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Обе стороны заявляют о пострадавших в стычке.
Во Львове "Нацкорпус" подрался с полицией из-за Медведчука
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Во Львове "Нацкорпус" подрался с полицией из-за Медведчука
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Во Львове во время акции протеста между активистами и полицией произошли стычки. В результате травмы получили четверо правоохранителей. Об этом информирует пресс-служба львовской полиции.

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Как сообщается, акция проходила на улице Городецкой во Львове. По данным полиции, участники протеста в количестве около 60 человек вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка.

“Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение. В результате столкновения травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события“, - говорится в сообщении.

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Как сообщил глава львовского отделения “Национального корпуса“ Богдан Бордун, акцию устроил его активисты. Они пикетировали предприятия, принадлежащие нардепам от ОПЗЖ Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. При этом в “Нацкорпусе“ пожаловались, что от рук полиции во время протеста пострадали 10 активистов.

“Во время акции националистов окружили экипированные полицейские в шлемах и с дубинками, препятствуя проводить блокировку (предприятия – ред.) Полиция держала активистов Hацкорпуса в окружении около часа. Часть активистов задержали“, - заявил Бордун.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе после вынесения приговора местному активисту Стерненко его сторонники устроили возле суда потасовку с полицией.

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Теги: Нацкорпус, Львов, активисты, протесты, полицейские
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