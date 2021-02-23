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РФ отправила на Донбасс подразделение снайперов

Комментариев: 3
Разведка сообщила о ситуации в регионе.
РФ отправила на Донбасс подразделение снайперов
РФ отправила на Донбасс подразделение снайперов
ОТГ "Север" / Facebook

РФ отправила на временно оккупированный Донбасс еще одно подразделение снайперов, вооружив их комплексами различного калибра. Об этом сообщила Мария Сальник, занимающая должность спикера Минобороны.

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По словам Сальник, Главное управление разведки установило, что боевики продолжают получать поддержку боеспособности. Так, с начала февраля на территорию ОРДЛО было завезено из РФ больше 2 тыс тонн топлива. Также была проведена ротация российских офицеров, которые находится на командных должностях.

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Разведке также удалось выяснить, что Россия прислала в регион новое снайперское подразделение, которые вооружено российским и иностранным оружием разного калибра.

“Кроме того, для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыло снайперское подразделение ВС РФ, вооруженное снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина обвинила РФ в “целенаправленных убийствах противников“.

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Теги: Донбасс, Россия, РФ, снайперы, боевики, ОРДЛО, оккупация
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Комментариев (3)
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fargjon    23.02.2021, 15:44
Оценка:  0
fargjon
Наши тоже не отстают и наращивают оборону.
Главное для кацапов это провокации. Они это и делают. Пока наши им дают. Как только команда на штурм узкоглазыйе русские начнут толтко пятками сверкать и срать по дороге
П    23.02.2021, 15:36
Оценка:  +3
П
Пока не будет адекватного ответа - будут ездить(как на полигон).
WТF4wft    23.02.2021, 15:26
Оценка:  +2
WТF4wft
Ну россия никуда еще с оккупированного ей Донбасса не убралась и не прекращает вести эту путинскую войну против Украины ...
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