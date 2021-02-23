РФ отправила на Донбасс подразделение снайперов
РФ отправила на временно оккупированный Донбасс еще одно подразделение снайперов, вооружив их комплексами различного калибра. Об этом сообщила Мария Сальник, занимающая должность спикера Минобороны.
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По словам Сальник, Главное управление разведки установило, что боевики продолжают получать поддержку боеспособности. Так, с начала февраля на территорию ОРДЛО было завезено из РФ больше 2 тыс тонн топлива. Также была проведена ротация российских офицеров, которые находится на командных должностях.
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Разведке также удалось выяснить, что Россия прислала в регион новое снайперское подразделение, которые вооружено российским и иностранным оружием разного калибра.
“Кроме того, для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыло снайперское подразделение ВС РФ, вооруженное снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства“, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Украина обвинила РФ в “целенаправленных убийствах противников“.
Главное для кацапов это провокации. Они это и делают. Пока наши им дают. Как только команда на штурм узкоглазыйе русские начнут толтко пятками сверкать и срать по дороге