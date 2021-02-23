РФ отправила на Донбасс подразделение снайперов

Разведка сообщила о ситуации в регионе.

РФ отправила на временно оккупированный Донбасс еще одно подразделение снайперов, вооружив их комплексами различного калибра. Об этом сообщила Мария Сальник, занимающая должность спикера Минобороны.

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По словам Сальник, Главное управление разведки установило, что боевики продолжают получать поддержку боеспособности. Так, с начала февраля на территорию ОРДЛО было завезено из РФ больше 2 тыс тонн топлива. Также была проведена ротация российских офицеров, которые находится на командных должностях.

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Разведке также удалось выяснить, что Россия прислала в регион новое снайперское подразделение, которые вооружено российским и иностранным оружием разного калибра.

“Кроме того, для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыло снайперское подразделение ВС РФ, вооруженное снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина обвинила РФ в “целенаправленных убийствах противников“.