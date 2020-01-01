На фасаде мэрии Харькова установят мемориальную доску Кернесу

Такое решение приняли депутаты Харьковского горсовета.

Умершему мэру Харькова Геннадию Кернесу установят мемориальную доску на фасаде здания Харьковского городского совета. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, сообщила пресс-служба горсовета.

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В частности, мемориальную доску установят на фасаде здания Харьковского городского совета по адресу пл. Конституции, 7.

Деньги на эти цели из городского бюджета выделять не будут. Памятный знак бывшему мэру откроют за внебюджетные средства.

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Ранее депутаты Харьковского городского совета решили “увековечить“ память умершего мэра Геннадия Кернеса. За такое решение проголосовали 64 депутата, а против – 8. Правда, пока не совсем понятно, как именно, помимо мемориальной доски, будут “увековечить“ его память.

Напомним, Кернес умер ночью 17 декабря 2020 года в немецкой больнице, где он лечился от последствий коронавируса. У него отказали почки.