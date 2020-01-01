Мендель опровергла заявление Стерненко о разговоре с Зеленским

Привлечение президента в историю является политизацией, отметила пресс-секретарь.

Владимир Зеленский не проводил телефонный разговор с осужденным активистом Сергеем Стерненко. Президент также не предлагал ему государственных должностей. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, чьи слова передает “Радио Свобода“.

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По словам Мендель, президент считает, что он не должен быть частью попыток самопиара активистов или политиков. Имя Зеленского не должно быть использовано лицами, защищающимися от суда.

“Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, так как такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности“, – сказала пресс-секретарь.

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Она также отметила, что Зеленский не вмешивается в расследования, так как надеется на независимость и справедливость правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, суд Одессы признал активиста и экс-лидера местного “Правого сектора“ Сергея Стерненко виновным в похищении человека. Ему дали 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.