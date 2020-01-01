Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине зарегистрировали вторую СOVID-вакцину

Комментариев: 0
Речь идет про медпрепарат компании Pfizer.
Вакцина компании Pfizer
Вакцина компании Pfizer
EPA/UPG

В Украине зарегистрировали ещё одну, вторую, вакцину от коронавируса. Это медпрепарат американской компании Pfizer, сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читай также: В Украине появился первый мобильный COVID-госпиталь

По его словам, ещё не известно, где будет производиться вакцина Pfizer для Украины. Он также пока не смог назвать сроки, когда этот медицинский препарат попадет в нашу страну.

Напомним, что вчера, 22 февраля, в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Covishield для экстренного медицинского применения, которую ранее одобрила Всемирная организация здравоохранения. Эту вакцину выпускает компания AstraZeneca в Индии. 

Читай также: Зеленский: "Прививка гарантирована всем, от государства – бесплатно"

Первая партия вакцины Covishield сегодня уже прибыла в Украину. В ней 500 000 доз. Вакцинация украинцев должна начаться в ближайшее время.

Между тем, в Украине за прошедшие сутки, 22 февраля, подтвердили 4 182 новых случая COVID-19. Госпитализировали 1 236 человек. Среди заболевших есть 252 ребенка и 219 медиков.

Поделись:
Теги: Украина, вакцина, коронавирус, Pfizer, Виктор Ляшко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь