Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Адаптивный карантин: Минздрав поделил Украину по зонам

Комментариев: 0
В "зеленой" зоне карантина пока нет ни одной области.
Адаптивный карантин: Минздрав поделил Украину по зонам
Адаптивный карантин: Минздрав поделил Украину по зонам
EPA/UPG

Со среды, 24 февраля, в Украине вступает в силу адаптивный карантин. Недавно стало известно, что Минздрав поделил страну по зонам эпидемиологической опасности. Как распределили области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Читай также: Зеленский высказался о начале COVID-вакцинации в Украине

Так, в “зеленой“ зоне пока нет ни одной области. В это же время в “красную“ зону попало сразу два региона, а именно Черновицкая и Ивано-Франковская области. Там наблюдается самая сложная ситуация с распространением COVID-19.

В “оранжевой“ зоне карантина находятся Луганская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Винницкая, Тернопольская и Закарпатская области.

Адаптивный карантин, деление по зонам
Адаптивный карантин, деление по зонам
Минздрав

Читай также: В Украину доставили вакцину от СOVID-19

Что касается остальных регионов Украины, то по уровню эпидемиологической опасности они находятся в “желтой“ зоне. В Минздраве также напомнили, что решение о послаблении карантина может быть рассмотрено не раньше, чем через 14 дней с момента установления уровня опасности.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса карпатские курорты ограничат свою работу.

Поделись:
Теги: COVID-19, коронавирус, карантин, Украина, Минздрав
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь