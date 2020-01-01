Адаптивный карантин: Минздрав поделил Украину по зонам

В "зеленой" зоне карантина пока нет ни одной области.

Со среды, 24 февраля, в Украине вступает в силу адаптивный карантин. Недавно стало известно, что Минздрав поделил страну по зонам эпидемиологической опасности. Как распределили области, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Так, в “зеленой“ зоне пока нет ни одной области. В это же время в “красную“ зону попало сразу два региона, а именно Черновицкая и Ивано-Франковская области. Там наблюдается самая сложная ситуация с распространением COVID-19.

В “оранжевой“ зоне карантина находятся Луганская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Винницкая, Тернопольская и Закарпатская области.

Адаптивный карантин, деление по зонам Минздрав

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Что касается остальных регионов Украины, то по уровню эпидемиологической опасности они находятся в “желтой“ зоне. В Минздраве также напомнили, что решение о послаблении карантина может быть рассмотрено не раньше, чем через 14 дней с момента установления уровня опасности.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса карпатские курорты ограничат свою работу.