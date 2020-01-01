Под Полтавой задержан особо опасный преступник

Мужчина скрывался от полиции более трех лет.

На Полтавщине полицейские задержали особо опасного преступника, которого разыскивали в течение трех с лишним лет. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Как сообщается, 54-летний ранее неоднократно судимый гражданин находился в розыске с августа 2017 года. Во вторник, 23 февраля, его задержали сотрудники уголовного розыска Харьковской области на территории одного из населенных пунктов соседней Полтавской области.

По информации полицейских, этот гражданин вместе с тремя соучастниками с июля 2016 по январь 2017 года похищал граждан, требуя у них крупные суммы денег. Жертвами становились обеспеченные граждане, в частности предприниматели.

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Так, первой жертвой преступников стала женщина, которая якобы задолжала одному из них 400 тысяч долларов, взятых для ведения бизнеса. Собрав необходимую информацию, в июле 2016 года злоумышленники похитили женщину, избили и заставили отдать 10 000 долларов.

В декабре 2016 года по аналогичной схеме был похищен мужчина, которого связали и отвезли в один из гаражей в Харькове. Бандиты в течение двух часов избивали и пытали жертву. Когда потерпевший потерял сознание, его отвезли в лесополосу, где он скончался.

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При схожих обстоятельствах в январе 2017 года был похищен еще один человек, с которого бандиты рассчитывали потребовать 65 000 долларов. В этот же день на блок-посту “Песочин“, что на выезде из Харькова, преступление прекратили работники полиции.

После этого злоумышленник подался в бега и в августе 2017-го был объявлен в розыск. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, возле Днепра обезврежена банда, которая практиковала разбой, похищения и захваты. Преступники специализировались исключительно на фермерах.