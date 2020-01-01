Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина выразила протест РФ из-за нападения на консульство

Комментариев: 0
Россиянин атаковал украинское консульство в Санкт-Петербурге.
МИД Украины
МИД Украины
facebook.com/UkraineMFA

Украина выразила официальный протест в связи с нападением на сотрудника ее генерального консульства в Санкт-Петербурге. Об этом в Twitter сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко.

Читай также: В РФ арестовали россиянина напавшего на сотрудника консульства Украины

“МИД выразил протест МИД России из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение“, - говорится в сообщении.

Также Украина потребовала провести всестороннее расследование данного происшествия и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, МИД требует от России обеспечить надлежащую охрану дипломатических представительств на своей территории.

Напомним, 19 февраля на охранника в Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге напал россиянин с ножом. Нападавший задержан. Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.

Поделись:
Теги: Россия, МИД, консульство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь