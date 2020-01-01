Украина выразила протест РФ из-за нападения на консульство

Россиянин атаковал украинское консульство в Санкт-Петербурге.

Украина выразила официальный протест в связи с нападением на сотрудника ее генерального консульства в Санкт-Петербурге. Об этом в Twitter сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко.

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“МИД выразил протест МИД России из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение“, - говорится в сообщении.

Также Украина потребовала провести всестороннее расследование данного происшествия и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, МИД требует от России обеспечить надлежащую охрану дипломатических представительств на своей территории.

Напомним, 19 февраля на охранника в Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге напал россиянин с ножом. Нападавший задержан. Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.