Стало известно имя солдата, убитого сегодня на Донбассе

Он погиб возле Зайцево.

Сегодня, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб сержант Дмитрий Сардак. Он проходил службу по контракту в отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, сообщило в Facebook оперативное командование "Юг".

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Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и станковых противотанковых гранатометов возле Зайцево сегодня утром. Двое украинских военнослужащих получили ранения. Дмитрий Сардак от полученных осколочных ранений умер в госпитале. У второго солдата ранение легкое.

Дмитрий родом из Одессы. У него осталась жена. В последний путь погибшего защитника Родины проведут в его родном городе.

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Командование ОК "Юг" выразило искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Сардака.

Ранее украинская разведка сообщила, что РФ отправила на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей еще одно подразделение снайперов, вооружив их комплексами различного калибра.