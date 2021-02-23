Активиста могут перевести из Одессы в Киев.

Адвокаты осужденного Стерненко заявили об угрозе его жизни в СИЗО УНИАН

Адвокаты осужденного активиста и экс-лидера одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко заявили, что его жизни в СИЗО угрожает опасность. Об этом сообщает юридическая компания.

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В сообщении указывается, что после оглашения приговора Стерненко доставили в Одесское СИЗО. Однако его пребывание там несет угрозу жизни и здоровью.

Адвокат осужденного Маси Найем подал заявление о его переводе в изолятор Киева. Решение мотивируется тем, что якобы за нападением на Стерненко, которые происходили в 2018 году и во время которых он убил одного из нападавших, стояли именно правоохранители Одессы.

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Стоит отметить, что согласно закону, заявление о переводе может рассматриваться 3 дня.

Как сообщалось ранее, во вторник, 23 февраля, суд признал виновным Сергея Стерненко в похищении и пытках человека.