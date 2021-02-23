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В Раду внесен законопроект о коллаборационизме

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Нардепы хотят предусмотреть четкую правовую ответственность для тех, кто сотрудничает с врагом.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/MinistryofDefence.UA

На рассмотрение Верховной Рады внесен проект закона об уголовной ответственности за коллаборационизм с государством-агрессором. Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, с этой инициативой выступила группа нардепов из фракции “Европейская Солидарность“.

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Текст законопроекта на парламентском сайте пока отсутствует, но как сообщили в пресс-службе партии, документ предусматривает внесение ряда поправок в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, добавляя в них ответственность за административное, экономическое, военное, политическое, военно-политическое и другое сотрудничество с государством-агрессором.

“Речь не идет о тех, кто на оккупированной территории под угрозой для жизни вынужден работать в тех или иных учреждениях, больницах и школах. А речь идет в первую очередь о тех, кто на контролируемой территории проводит коллаборационную работу добровольно или за деньги“, - пояснил Петр Порошенко, который числится среди авторов законопроекта.

Других подробностей о содержании проекта пока нет.

Напомним, ранее министр оккупированных территорий Резников заявил, что Украина не будет использовать термин “коллаборант“. При деоккупации Крыма и Донбасса важно не подвести под такой статус обычных жителей, считает он.

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Теги: законопроект, коллаборационизм, Верховная Рада, Европейская солидарность
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