"Хотела пропустить уроки": на Донбассе отравилась школьница

Таблетки она взяла в домашней аптечке.

В Доброполье Донецкой области 15-летняя девушка наглоталась таблеток и попала в больницу с отравлением. Она выпила таблетки, чтобы не идти в школу, сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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Со слов матери установлено, что утром девушка пожаловалась на плохое самочувствие. Она призналась, что хотела пропустить уроки в школе, и поэтому выпила таблетки. Медпрепараты она взяла в домашней аптечке.

Вначале мать пыталась самостоятельно оказать первую помочь своей дочке, а потом вызвала “скорую“. Ребенка госпитализировали. Сейчас состояние её здоровья стабильное.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство) с пометкой “попытка самоубийства“. Следствие продолжается.

Напомним, что в Ровно на ж/д путях спасли 16-летнего юношу, участника “группы смерти“ в социальной сети. Администратор группы давал парню разные задания, которые он должен был выполнить.