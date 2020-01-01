В МОН назвали самые популярные предметы на ВНО-2021

На оценивание уже зарегистрировались почти 150 тыс человек.

Самым популярным предметом на ВНО-2021 оказалась математика. При этом чаще всего на оценивание записываются жители Харьковской области. Подробности передает пресс-служба МОН.

Читай также: Выявили сомнительные знания: За что отстранили профессора Бильченко

По данным министерства, для участия в ВНО и государственной итоговой аттестации зарегистрировались 149 540 украинцев. Они выбрали в общей сложности 611 220 тестирований.

Большей популярностью среди всех предметов пользуется математика. Ее хотят сдавать почти 118 тыс человек. Затем идет история Украины и украинский язык с литературой. Их хотят сдавать почти 115 и 102 тыс украинцев соответственно.

Читай также: Адаптивный карантин: Минздрав поделил Украину по зонам

Стоит отметить, что самая низкая популярность наблюдается у английского языка и биологии, а именно почти 62 и 49 тыс заявок соответственно.

В МОН также рассказали, что для участия в ВНО-2021 чаще регистрируются выпускники Харьковской и Полтавской областей (57% и 54%). Наименьшие показатели в Хмельницкой области – всего 19%.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса на Буковине закрывают школы.