Черкасский судья сядет на два года за помощь пьяному водителю

Приговор еще можно обжаловать в течение месяца.

Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы судью Апелляционного суда Черкасской области. Как сообщили в СБУ, приговор вынесен за коррупционное преступление.

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В ходе судебного разбирательства было доказано, что в 2018 году чиновник потребовал от жителя Черкасчины 30 тысяч гривен. В обмен он пообещал добиться “правильного“ решения местного суда первой инстанции и тем самым спасти гражданина от ответственности за пьяную езду.

Теперь Высший антикоррупционный суд признал судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящий момент приговор еще не вступил в силу. Стороны еще обвинения и защиты имеют право в течение 30 дней подать апелляцию.

Напомним, судью из Закарпатья осудили на 6 лет тюрьмы за взятки. Мужчина получил $400 и 10 тыс грн за свои “услуги”.