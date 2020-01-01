GPS трекер уже стал так называемой "визитной карточкой" контрабандистов, и служит для быстрого обнаружения товара.

Пограничники Луцкого отряда при осмотре грузового поезда в одном из полувагонов нашли 6 тысяч пачек сигарет различных марок и GPS трекер. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В железнодорожном пункте пропуска Владимир-Волынский в грузовом поезде пограничники обнаружили скрытые табачные изделия. Информацию о возможном незаконной перевозке контрабандного табака пограничники получили от оперативных сотрудников", - говорится в сообщении

Табачные изделия были скрыты среди листового металла. Кроме них, пограничники обнаружили в вагоне GPS трекер, который уже стал так называемой "визитной карточкой" контрабандистов, и служит для быстрого обнаружения товара.

Оперативными сотрудниками Госпогранслужбы проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к сделке.

Cмотрите фотогалерею: В грузовом поезде нашли контрабанду и GPS трекер

Напомним, в прошлом году объем нелегальной торговли табачной продукцией в Украине составил 6,9%.

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