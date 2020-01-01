Адвокаты попросили перевести Стерненко из Одессы в Киев

В Одесском СИЗО есть угроза жизни Сергея Стерненко, говорят адвокаты и добавляют, что надеются на решение в кратчайшие сроки.

Адвокаты активиста Сергея Стерненко просят применить меры безопасности в отношении их подзащитного. Об этом сообщает юридическая компания Миллер во вторник, 23 февраля.

"Как неоднократно отмечалось, за нападением на украинском активиста Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов города Одессы. Именно поэтому пребывания Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью", - сказано в сообщении.

В частности, адвокат Стерненко Маси Найем подал соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Сергея Чишкалы с просьбой перевести Стерненко в Киев.

Закон дает три дня на рассмотрение заявления. Адвокаты надеются на объективное решение со стороны главы Одесского СИЗО в кратчайшие сроки.

Ранее сегодня Стерненко был признан виновным в похищении человека. Судьи вынесли обвинительный приговор по всем статьям. Решение предусматривает конфискацию половины имущества и семь лет и три месяца лишения свободы.

После оглашения приговора при вывозе Стерненко из суда возникли драки. Активисты пытались заблокировать движение транспорта, возникло несколько драк. Автозак выехал от суда из другого выезда.

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