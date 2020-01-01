Регион окажется в "красной" зоне, сообщили в Кабмине.

На Прикарпатье с 26 февраля усилят карантин: Какие будут ограничения EPA/UPG

На Прикарпатье с 26 февраля усилят карантин. Будут введены ограничения для транспорта, а также будет проводиться температурный скрининг. Подробности о карантине в Ивано-Франковской области сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

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Известно, что ограничения в регионе начнут действовать в полночь 26 февраля. Так, будет запрещена высадка и посадка пассажиров на регулярных и не регулярных рейсах межобластного сообщения. Это касается как автомобильного, так авиационного и железнодорожного транспорта.

График движения транспорта будет скорректирован Мининфраструктуры.

Власти создадут контрольно-пропускные пункты. Они появятся на выезде и въезде в Ивано-Франковскую область. На пунктах будут проводить температурный скрининг. Людей также будут опрашивать о наличии у них симптомов респираторных заболеваний.

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По имеющимся данным, будет организовано и дежурство бригад экстренной медпомощи, ГСЧС, а также правоохранителей.

При обнаружении у граждан симптомов заболеваний, их будут отправлять в больницы, где врачи проведут диагностику.

Ранее сообщалось, что Минздрав поделил Украину по зонам эпидемиологической опасности.