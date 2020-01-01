Нацбанк назвал условия очередного транша МВФ

Украине нужно решить ряд проблем в энергетической сфере, а также борьбе с коррупцией, говорит глава НБУ.

Шевченко утверждает, что у НБУ "нет недоразумений" с экспертами МВФ Пресс-служба НБУ

Для достижения договоренностей с МВФ Украине необходимо решить некоторые проблемные вопросы в фискальной, энергетической и антикоррупционной сферах. Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко на встрече с послами стран G7. Об этом сообщает пресс-служба регулятора во вторник, 23 февраля.

Во время работы миссии представители Украины совместно с МВФ определили дальнейшие конкретные шаги, "которые станут сигналом нашей преданности в продолжении сотрудничества".

"Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет недоразумений с экспертами Фонда", - добавил Шевченко.

На встрече стороны обсудили перспективы продолжения сотрудничества с МВФ, создание специализированного финансового суда, снижение доли неработающих кредитов, приватизацию государственных банков, а также присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

В свою очередь Шевченко подчеркнул, что НБУ выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Для этого подготовлен соответствующий проект закона. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Минфинов, позволит увеличить гарантированную сумму возмещения вкладчикам.

Ранее сообщалось, что виртуальная миссия МВФ завершилась без результата. Займы были заморожены в связи с медленными темпами реформ. Позже в ОП заявили о продолжении переговоров с МВФ сразу по трем направлениям.

Не хватило прогресса. Итог миссии МВФ в Украине

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