Украина призвала ООН ввести миротворцев на Донбасс

400 км границы остается открытым для РФ, рассказал Сергей Кислица.

Украина вновь призвала ООН ввести миротворцев на временно оккупированный Донбасс. Важность этого шага объяснил представитель Украины в Организации Сергей Кислица.

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Так, на заседании Генеральной ассамблеи ООН Кислица отметил, что наличие миротворцев на Донбассе поможет Украине восстановить контроль на границе в зоне конфликта.

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По словам политика, основным моментом является обеспечение безопасности. Участок границы в 400 км до сих пор открыт для потока как российского вооружения, так и российских военнослужащих. Ситуация в регионе остаётся напряженной и зыбкой, отметил он.

“Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен при участии миротворцев ООН“, – сказал Кислица на заседании Генассамблеи.

Ранее сообщалось, что РФ отправила на временно оккупированный Донбасс подразделение своих снайперов.