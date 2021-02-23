Литва согласилась отдать Украине излишки COVID-вакцины

Главы МИД двух стран пришли к предварительной договоренности.

Литва намерена поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

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“Мы обсудили борьбу с коронавирусом. И я очень благодарен Габриэлису, что он сообщил такую информацию: когда у Литвы появятся излишки вакцины от коронавируса, она с радостью поделится ею с Украиной“, - заявил Кулеба.

В свою очередь глава литовского МИДа подтвердил журналистам, что его страна действительно намерена передать Украине излишки COVID-вакцины, если таковые будут

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“Я выразил свое беспокойство относительно недостаточного количества вакцин от коронавируса и убедил министра, что в случае возникновения излишков, конечно, мы поделимся с Украиной“, - заявил Габриэлис.

Напомним, в Украину доставили вакцину от СOVID-19. В первой партии 500 000 доз вакцины.