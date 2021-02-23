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Литва согласилась отдать Украине излишки COVID-вакцины

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Главы МИД двух стран пришли к предварительной договоренности.
Главы МИД Украины и Литвы
Главы МИД Украины и Литвы
кадр из видео

Литва намерена поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

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“Мы обсудили борьбу с коронавирусом. И я очень благодарен Габриэлису, что он сообщил такую информацию: когда у Литвы появятся излишки вакцины от коронавируса, она с радостью поделится ею с Украиной“, - заявил Кулеба.

В свою очередь глава литовского МИДа подтвердил журналистам, что его страна действительно намерена передать Украине излишки COVID-вакцины, если таковые будут

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“Я выразил свое беспокойство относительно недостаточного количества вакцин от коронавируса и убедил министра, что в случае возникновения излишков, конечно, мы поделимся с Украиной“, - заявил Габриэлис.

Напомним, в Украину доставили вакцину от СOVID-19. В первой партии 500 000 доз вакцины.

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Теги: коронавирус, вакцина, Литва, Кулеба, МИД
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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    23.02.2021, 19:55
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Е.баный стыд. ЗЕленые говнюки ходят по миру с протянутой рукой. А где, блиять, деньги из Ковид-бюджета?
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