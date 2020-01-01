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Тайна картины, гибель птиц и черные дыры: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 23 февраля 2021 года.
Популярная бразильская модель Луана Сандиен
Популярная бразильская модель Луана Сандиен
instagram.com/luanasandien
Cмотрите фотогалерею Тайна картины, гибель птиц и черные дыры: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 23 февраля.

В заповеднике Аскания-Нова снова погибли птицы. В Австралии обнаружили наскальный рисунок, которому 17,5 тысяч лет.

Пограничники провели минометные стрельбы. В центре Ужгорода образовалась четырехметровая яма.

Создана самая подробная карта черных дыр. Ученые разгадали тайну загадочной надписи на знаменитой картине.

Невеста Криштиану Роналду снялась обнаженной. Бразильская модель сверкнула обнаженной грудью.

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Теги: космос, ученые, птицы, заповедник, голые, учения, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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