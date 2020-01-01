На Донбассе за день семь обстрелов, у ВСУ потери

Враг применял минометы 82-го калибра, гранатометы разных типов и крупнокалиберные пулеметы.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток уже семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один боец ВСУ погиб, еще один получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 23 февраля.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево враг осуществил прицельный обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один – получил осколочные ранения.

Также вблизи Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песок – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе н.п. Луганское и Авдеевка враг открывал огонь в сторону позиций ВСУ из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутово – из автоматических станковых гранатометов. Также вблизи Шумов велся прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", – добавили в штабе.

Напомним, за сутки 22 февраля на Донбассе зафиксировали 11 вражеских обстрелов. Тогда один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Также стало известно, что в одном из подразделений 58-ой отдельной мотопехотной бригады три человека погибли во время пожара.

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